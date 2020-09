Harrastusarheoloogid otsivad madisepäeva lahingupaika

Otsijate hulka on alati kuulunud Pärnumaa harrastusarheoloogidki. Üks neist, kes kõigil kolmel korral madisepäeva lahingutandrit oma metalliotsijaga leida püüdnud, on Pärnu linnaorkestri klarnetimängija ja muusikakooli puhkpilliõpetaja Aivo Luhaoja.

“Otsingud on toimunud põhiliselt Põhja-Sakala alal, kus arvatavasti see lahing toimus,” rääkis Luhaoja. “Ala, kus otsinguid korraldame, on väga suur. Sel korral oli uurimise all umbes 60 hek­tari suurune maatükk.”