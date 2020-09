Viimane neist on seotud torni lõunapoolse müüriga, mis seisab omal kohal veel vaid issanda armust, sest kõik selle tugevdamiseks 100 aasta eest pandud rauast tõmbid on läbi roostetanud ja müürid toetuseta.

“Ma arvan, et see torn ei kuku lähiajal ümber,” sõnas muinsuskaitse järelevalvearhitekt Tiit Raev kolmapäevasel kirikus toimunud ehitajate, kirikutegelaste ja muinsuskaitsetöötajate nõupidamisel. “Aga ma ei usu, et leidub ühtegi asja uurinud arhitekti või inseneri, kes oleks nõus oma allkirjaga kinnitama, et seda ei juhtu, kui midagi kohe ette ei võeta.”