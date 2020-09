Valgusfestival ÖÖvalgel: Kas Pärnu eeslinn on Audru või New York?

“Tegutseme võib-olla kergelt omaenda võimete piiril, aga võib-olla ei tegutse ka, võib-olla me just ületame mingisuguse joone praegu,” avaldas ta. “Kas Pärnu eeslinn on Audru ja Paikuse, ainult­ see, mis on meil endal 50 kilomeetri raadiuses? Või võib meie eeslinn olla ka Tallinn, Tartu, Riia või Helsingi? London või New York? Kuidas me mõtleme iseendast, mis on Pärnu eeslinn? See on see, kuidas üldse vaadata seda festivali.”