Tõstamaa koolipoisid ehitavad Manõjal maju puude otsa

Tõstamaa keskkooli direktor Toomas Mitt meenutab oma lapsepõlvest küll mitte puu otsa onni ehitamist vaid hoopiski kuurilakka nn „staabi” rajamist ja küla peal, metsas ja jões kolamist ja solberdamist. Seetõttu on ta uhke, et ka need hakkajad onniehitajatest poisid ei veeda oma päevi nutiseadmetega millest Mitt oma lapsepõlves ei osanud unistadagi, vaid hoopis tööriistadega, millega nad lõikavad, naelutavad ja kruvivad puu otsas onne kokku.