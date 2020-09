Galerii ⟩ Turvamehed ei lubanud uue kunsti muuseumi eestvedajat majja

Täna hommikul Pärnus Esplanaadi 10 ukse taga nõutult seisnud uue kunsti muuseumi eestvedaja Mark Soosaar pidi tõdema, et maja uks on lukus. Koputamise peale tuli uksele vastu G4Si turvamees, kes teatas, et tal ei ole lubatud kedagi majja lasta ja tema midagi rohkem sellest ei tea, ja soovitas infot küsida hoone omanikult. Kurva ilmega Soosaarel ei jäänud üle muud kui lahkuda.