Kadri Tammai: Ettevõtlus ei ela pealinnas – ettevõtlus on nipernaadilik

Eestlased ise enamasti ei usu, et elavad oma ettevõttega alustamiseks ideaalses kohas. Ikka tundub, et kuskil mujal on parem – rohkem võimalusi, raha ja kliente. Ometi tullakse nii Ameerikast, Euroopast kui Aasiast just siia, et uurida, mida tehakse Eestis teisiti, et siin luukase nii palju startup-ettevõtteid.