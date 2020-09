Andres Tölp: Kord ja kaos ÖÖvalgel

Valgusetendusele “Bella Luce” kõndides teretan Mick Pedajat, aga pikemaks jutuks pole aega, kuna etendus algab minuti pärast. Kohapeal taipan, miks Mick kui teose originaalmuusika looja seal ringi uitab. Juhus ­pole seegi, et Micku naine Angeelika on teosele loonud koreograafia. Rõõm on näha tehnilises brigaadis vanu koolivendi ja endisi kolleege Endla teatrist ning üllatusena ei tule mulle ka taas­kohtumine Taavi “Miisu” Varmiga, kes on üks Eesti parimaid videomapping’u-artiste (videomapping on tehnoloogia, mis kuvab majadele ja suurtele objektidele valgusinstallatsioone, toim).