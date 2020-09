Lugege, kui erineval seisukohal on poliitikud UKMi toetamise suhtes

Loomulikult on uue kunsti muuseumi tegutsemiskoha küsimus 99 protsendi ulatuses Pärnu linnavalitsuse klaarida. Mark Soosaar teeb seda, mida peaks tegema linn: tutvustab Pärnut näituse- ja kunstilinnana. Iga teise linna juhtkond oleks selle üle äärmiselt tänulik. Pärnus pakutakse Soosaarele aga ruumide asemel ladu. On saanud halvaks tavaks, et kui lindi lõikamisel on linnapea esirinnas, siis probleemide korral pole teda viisakalt öeldes näha ega kuulda.

Küsimus ei ole vaid üürivõlas, mis küünib juba 660 000 euroni, vaid ka sõlmitud lepingus YIT Eestiga. Algul vaid üheks kuuks sõlmitud lepingut (UKMi uue hoone ja paviljoni ehitamiseks) riigihangete registris on 18. septembril pikendatud veel üheks aastaks. Mark Soosaar on keeldunud YIT Eestiga sõlmitud lepingut, mille ta on ilmselt sihtasutuse nimel allkirjastanud, linnavalitsusele näitamast. Seda, et kolmanda poole teadmata on sõlmitud selline ehitus- või projekteerimisleping, kus riigi ja linna raha kasutatakse selle lepingu tagatiseks, loeme lihtlabaseks kelmuseks.