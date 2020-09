Pärnu Vaprus naaseb kaardirohkest põnevusmängust kilbiga, Vändra Vaprus karikasarjast kilbil

Pärnakad kerkisid esiliiga liidriks 51 punktiga, edestades Maardu linnameeskonda kahe silmaga. Maardulastel on mängitud kaks matši vähem.

Vändra Vaprus pidi Evald Tipneri nime kandva karikasarja 1/16-finaalis tunnistama kaks liigataset madalamal mängiva FC Tallinna paremust. Ehkki pealinna meeskond osaleb meistrivõistlustel teises liigas, on tiimi koosseis siiski väga korralik: pea kõigil palluritel on kogemus kõrgemates liigades ja mitmelgi mehel on auhinnakapis meistriliiga kuldmedal.