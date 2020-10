Rikaste edetabel: jõukaid inimesi leidub Pärnumaalgi

Majanduslehe andmeil on endiselt rikkaim Pärnumaa ettevõtja Wendre omanik Peter Hunt, kes üldtabelis asub 35. kohal ja kelle vara väärtuseks hinnatakse 98,2 miljonit eurot. Kevadel ostis Wendre Grupp üle 90 aasta vanuse Saksamaa tekstiilitoodete ettevõtte Geska Bettwarenfabrik, omandades tehinguga täielikult ettevõtte tekkide ja patjade toodete sortimendi, samuti tervishoiuteenustes kasutatavate tekstiilitoodete turuosa. Viimasel ajal on Wendre silma paistnud tippjuhtide vahetusega. Tänavu 14. aprillist asus Pärnumaa suurima äriühingu AS Wendre etteotsa Dennis Ulrik Kristensen, Taani kontserni Danspin Grupi tütarettevõtte, Sindis Pärnu jõe kaldal vaibalõnga värviva AS Danspini senine tegevjuht.