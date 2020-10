Paikuse politseikoolis toimunud testimisel ei lisandunud nakatunuid

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktori Kalvi Almoseni sõnade kohaselt selgitati pärast seda, kui üleeile sai teatavaks ühe kadeti nakatumine, välja tema lähikontaktsed ja need, kes kahtlustasid haigestumist, ning eile võeti koroonaviiruse proov ligemale 40 inimeselt.

Ükski proov ei näidanud nakatumist ja nii saab Almoseni jutu järgi väita, et viirus ei ole koolis praeguse teadmise kohaselt levinud. Terviseameti suuniste järgi jäävad nakatunud kadeti lähikontaktsed eneseisolatsiooni ja nende tervist jälgitakse.

“Kodusele režiimile on määratud rühm, kus õppis nakatunud kadett, samuti kaks õppejõudu,” nimetas Almosen, mis abinõu on viiruse leviku tõkestamiseks kasutusele võetud. “Ega viirus ole kusagile kadunud. Jätkame tavapäraselt, aga jälgime õppurite tervist. Hajutatus jätkub. Teame, kus keegi on majutatud ja kuidas liigutakse.”