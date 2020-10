Spordiklubi MyFitness annab kodulehel teada, et neil on olnud suur rõõm juba kaheksa aastat Pärnu elanike ja linna külaliste sportliku vormi eest hoolt kanda, kuid nüüd on otsustatud üürileping pikendamata jätta ja 31. oktoobrist tegevus lõpetada.