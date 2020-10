Metsamees Mihkel Jürisson: Eesti rahvas jääb kogu aeg vaesemaks

Et Mihkel tegutseb peale metsadele põlluväljadelgi, kus tema valvsa pilgu all valmivad nii nisu, rukis kui uba, tuli temaga metsaminekuks ja jutupuhumiseks leida aeg, mil kombainimootor puhkab. Tegusal perioodil tuleb seda ette vaid siis, kui vili on liialt niiske. Ühel mihklikuu hommikul, mil sinkjad pilved mööda taevalaotust rühkisid ja aeg-ajalt vihma poetasid, leiab Mihkel aega.