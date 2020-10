Eesti liikumispuudega inimeste liit vestles kõikide asjaosalistega ning kurvastust ja ärritust tekitaval lool on väga inimlikud tagamaad. Elle-Mai Tali on mitme sotsiaalteenuse kasutaja oma erivajaduste tõttu. Üks lisakuluallikaid ravimite ostu ja muude elamiskulude kõrval on talle sotsiaaltransport, mille maksumuseks kujuneb linnapiirist väljaspool elamise tõttu 2+2 eurot sõidukord ja teist niisama palju lisandub koju tagasi sõites.