Minu vanaisa töötas terve elu pedagoogina, mis ühtlasi tähendab, et täiskasvanuks saamiseni elasin iga päev koos õpetajaga. See küll tähendas, et ta õpetas palju, aga andis võimaluse õppustki võtta. Nii temalt kui vanaisalt kui ka koolmeistrilt.