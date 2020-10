Asjad on jõudnud sinnamaani, et veel sel aastal peaks Lääne ringkonnaprokuratuur jõudma juunis Lihula lähistel tule avanud ja kaks inimest tapnud Mikk Tarrastele süüdistuse esitamiseni. Tarraste kaitsja Rünno Roosmaa tunnistas, et praegu tema käsutuses teabe järgi ei kavatsegi ta klienti kohtus õigeks küsida.