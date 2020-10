Vindiparvi näeb hingekuuni

Esimesi häälekaid haneparvi pilvitul taevalaotusel märkasin juba möödunud nädalal. See näis pisut kummastav, kuna päevane temperatuur olid ju võrdlemisi suvine. Haned aga ei lasknud end ajutisest soojast petta ja suundusid talvitusaladele. See on üks sügismärke, mida pea kõigil on võimalik jälgida või suisa kuulata, ilma et selleks peaks asulast lahkuma. Paljud tiivulised, kes kevadel võtsid suuna põhja, on nüüd teel tagasi lõunasse ja nii mõnigi neist põikab Eestist läbi. Kui haneparved hakkavad võrdlemisi hästi silma, siis paljude suleliste, näiteks vintlaste ränne võib jääda märkamatuks.