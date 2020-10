Koroonasuvi tegi Pärnust siseturismi magneti

“Pärnu linn meelitas aga mullusega võrreldes koguni 59 protsenti enam siseturiste. Seega sai just Pärnust tõeline siseturismi magnet. Las jääda igaühe enda otsustada, kas hästi mõjus see, et välismaalasi oli tavapärasest ligikaudu 70 protsenti vähem, või leidis suvesoojust otsiv eestlane välisreisimise piirangutele lahenduse just suvepealinnas,” kirjutas Loik statistikaameti blogis.