Jazzkaar toob suvepealinna hingemuusika

Ammende villas esineb Eesti-Soome kolmik Sooäär-Yaralyan-Ounaskari. Kitarrist Jaak Sooäärel on suvepealinnast palju eredaid mälestusi. “Pärnu on olnud mulle oluline muusikakeskus juba Fiesta ajast peale, kooliajal sai selleks spetsiaalselt kohale tuldud,” avaldas Sooäär. Muusik, kes Pärnus küll tihe külaline, esineb sellise koosseisuga siin esimest korda. “Kuigi meie trio Ara Yaralyani ja Markku Ounaskariga on tegutsenud juba üle nelja aasta, ei ole me siiani Pärnusse mängima jõudnud. Nüüd saab see viga lõpuks parandatud,” rääkis muusik.