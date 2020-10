Valitsus kinnitab: alkoholimüügi piirangust möödahiilimine pole seaduserikkumine

Meelelahutusasutuste pidajad leidsid mooduse sellest piirangust mööda hiilida. Meetodid erinevad, tulemus on üks: peod koos alkoholitarbimisega jätkuvad paljudes kohtades pikalt pärast südaööd. Üks sellistest kohtadest on klubi Vaarikas Pärnus.

Hiljaaegu kehtima hakanud öine alkoholimüügi piirang meelelahutusasutustes osutus vähetõhusaks: leitud on viisid minna sellest mööda nii, et peod ei jää pidamata. Kuigi mitu ametkonda ja kohalikud omavalitsused taunivad skeemitamist, tunnistas valitsus, et juriidiliselt on kõik korrektne. Küll märgiti, et järgneda võivad uued piirangud.