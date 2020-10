Veel ei keela euroliit ­merest püütud kala süüa

Samal ajal kinnitab kesk­konnauuringute keskuse tellitud uuring­ “Saasteainete sisaldus Eestis töönduslikult püütavates Läänemere kalades”, et Eestis enim tarbitavad merekala liigid on sööjaile ohutud.

Keskkonnauuringute keskuse keskkonna- ja analüütilise ­keemia osakonna peaspetsialist Marek­ Nurmik rõhutas, et uuringus toodud säästeainete normatiivid, kas kalu süüa või ei, on soovitusliku iseloomuga.

Nurmiku sõnutsi tuleb arvestada, et 2018. aastal Euroopa ­toiduohutusameti karmistatud toitumissoovitused on koostatud põhimõttel, et need peavad kaitsma kõige tundlikumaidki elanikerühmi, lähtudes eelkõige rasedatest, rinnaga toitvatest emadest ja lastest.