Riik tõrgub Läänemere kunstisadama eest vastutust võtmast

Nädalajagu hiljem oli linnapea Romek Kosenkranius sunnitud volikogu esimeest Andrei Korobeinikut teavitama, et mainitud ülesannet pole võimalik täita ega vastavat eelnõu volikogule esitada. Nimelt andis kultuuriministeerium teada, et kuna kunstisadama puhul on tegemist kohalikku elu kujundava algatusega, ei pea riik vajalikuks sihtasutuses asutajana osaleda.