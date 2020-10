Pärnut painab suure pildi puudumine

Loova linna mõjukaimaks eestkõnelejaks loetakse Amee­rika teadlast Richard Floridat, kes ütleb, et kui vanasti läksid inimesed sinna, kus oli tööd, siis nüüd tekivad töökohad seal, kus on inimesi. Loovale inimesele on aga keskkond väga tähtis.