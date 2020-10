Kriminaalide släng tõmbas sisejulgeolekumaja kunstikonkursi võidutööle kriipsu peale

Võidutöö on 4,5 meetri kõrgune kukebüst, mis oleks kinnitatud ühishoone peasissepääsu kohale betoonist varikatusele. Konkursi žürii valis “Punase kuke portree” võitjaks, sest Pärnu linnakujunduse spetsialisti Janno Poopuu hinnangul oli see teistest töödest üle. “Minu jaoks oli selles töös teistest rohkem kunstilist sisu, teised jäid sellega võrreldes kahvatuks,” selgitas Poopuu. Lisades, et konkurss oligi eeskätt mõeldud kunstitaiese loomiseks.