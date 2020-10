Meistervaras kaotas töö

Veesõiduk pidi kai äärest kaduma kella 4.48 ja 5.03 vahel: valvekaamera salvestiselt on näha sel ajavahemikul mehe liikumist.

Vargused nagu vargused ikka. Uurijad jõudsid aga tõdemusele, et need olid vaid jäämäe veepealne osa. Mõlema kuriteo puhul juhatasid niidiotsad ühe ja sama meheni, kes viivitamata tuli luku taha panna. Siin polnud muud varianti ega aega oodata. Oli tõenäoline, et vaid riiviga kinnitatud raudukse tagant ei saa ta uuesti rüüsteretkele minna.