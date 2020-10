Lihula kultuurikeskuse 333kohalises saalis oli vaid mõni vaba koht. “Igaühel on oma südame laul, igaühel on see isemoodi,” kaikus täna Metsatöllu ja riikliku akadeemilise meeskoori esituses laul Mikk Pikkmetsa mälestustseremoonial kultuurikeskuse saalis.