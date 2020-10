Pikema sõpruse päev kutsub üles eri vanuses mehi novembris üheskoos lähemate sõpradega andma vereproovi, et markeerida oma tervislik seisund ja anda meedikutele võimalus avastada õigel ajal haiguskolded nagu eesnäärmekasvaja, südame-veresoonkonna haigused, seede­traktihaavandid. Leida need veel enne, kui sümptomid muutuvad ilmseks või valu sedavõrd häirivaks, et tee perearsti juurde tuleb vältimatult ette võtta.