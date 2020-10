Sirje Niitra: Usalduslik sõprus koolist kaasa elu lõpuni

Ma ei tea, miks mul on alati suur rõõm näha klassikaaslasi. Tegelikult tean vastust, sest kui sõprus on nii kaua ajaproovile vastu pidanud, saab klassiõde või -venda usaldada igas olukorras. Ja klassikokkutulekul on nii ­tore kooliaja lõbusaid seiku meenu­tada, mis sest, et mõnda klassikaaslast, keda vahepeal pole aastaid näinud, enam hästi äragi ei tunne, sest kõik me oleme muutumises.