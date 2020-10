Ene-Margit Tiit: Loogem koroonahotellid!

Kui veel mõne aja eest oli õhus küsimus, kas koroonapandeemia teine laine tuleb ja Eestissegi jõuab, siis nüüd pole kahtlust: teine laine on kätte jõudnud. Suures osas maailma riikidest, sealhulgas Euroopas, ületab nakatumus märgatavalt kevadise laine oma. Tõsi, andmed ei ole võrreldavad: praegu tehakse teste märksa rohkem. Intensiivravil ­olijate ja ohvrite hulk on samuti väiksem. Kahjuks on teada, et haiglaravi vajajate ja surmajuhtude arvu kasv järgneb haigestumise tõu­sule mõnenädalase viitajaga.