Paikusel vastu puud kihutanud Porsche murdus pooleks

Autojuht ja kaassõitja said mõlemad viga ja nad viidi haiglasse. Juhi vigastused on rasked.

Pärnu politseijaoskonna avariipolitseiniku Marko Maidlase sõnutsi on teada, et masinas oli kaks meest: 29aastane juht ja 32aastane kaassõitja, kel mõlemal oli turvavöö kinnitatud. Võimalik, et see nad surmavatest tagajärgedest päästis, sest sündmuskohal avanenud pilt oli väga kole.