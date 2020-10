Pärnu lasteaedadele koolitatakse 30 uut tugiõpetajat

Linnavalitsuse kaasava hariduse spetsialisti Terje Jürivete sõnutsi õpetati Pärnu lasteaedadele esimesed tugiõpetajad välja üle kümne aasta tagasi, seejärel aastal 2016 ja nüüd on käes aeg, mil spetsialiste on alusharidusasutustes taas juurde vaja.

Tarvidus tugiõpetajate järele on tingitud kahest asjaolust: esiteks on osa neist töölt lahkunud, aga ennekõike sellest, et abivajajaid on ajaga juurde tulnud.

Tugiõpetaja on lasteaias eripedagoogi või logopeedi abiline.

“On tegevusi, näiteks hääldusharjutused, mida tugiõpetaja võib teha eripedagoogi või logopeedi juhendamisel. Eripedagoog saab samal ajal tegelda lapsega, kelle abistamiseks on just eripedagoogi ja logopeedi oskusi vaja. Juba töötavad tugiõpetajad räägivad, et vahel on nad nagu psühholoogid, sest lapsed soovivad nendega arutada igasuguseid muret tekitavaid teemasid,” selgitas Jürivete.

Pärnu lasteaedade juhid on saanud võimaluse leida personali seast inimene, kes soovib töötada tugiõpetajana.

“Me eeldame, et tugiõpetaja koolitusele tulija on pedagoogilise kõrgharidusega või vähemalt lasteaias pikemalt töötanud,” ütles Jürivete.

Tugiõpetajate projekti käigus toimub kuus õppepäeva, mille jooksul muu hulgas õpitakse väikelapse suulise kõne arengu toetamist, tutvutakse kõnearendusmängude ja hääldusharjutustega, õpitakse lapsevanema nõustamise ABCd ning arutletakse käitumisraskustega laste õpetamise üle.

Õppepäevad toimuvad Pärnu õppenõustamiskeskuses, lektorid on Pärnu linna tunnustatud tugispetsialistid ning Tallinna ja Tartu ülikooli õppejõud. Tugiõpetajad asuvad tööle pärast koolituse lõppu veebruaris.

Jürivete ütlust mööda on Pärnu munitsipaallasteaedade tugiõpetajate süsteem Eestis mitmeski mõttes eriline. Erakordne on seegi, et edaspidi määratakse igale alustavale tugiõpetajale terveks õppeaastaks mentor.

Mentor aitab tugiõpetajal kohaneda ametikoha ja -rolliga, annab tagasisidet ning aitab hoida keskenduda eesmärkidele.

Riigi tugiteenuste keskus toetab Pärnu lasteaedade tugiõpetajate koolitamist “Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamise” meetmest 4740 euroga, mis katab kõik koolituskulud.

Peale tugiõpetajate koolitamise on Pärnu linn hakanud linna lasteaedades ja üldhariduskoolides osutatavat eripedagoogilist ning logopeedilist teenust üle vaatama. Selleks on moodustatud töörühm. Jürivete ütlust mööda on uute tugiõpetajate koolitaminegi üks viise, kuidas haridusasutustes lapsi paremini toetada.

Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialisti Anu Villmanni sõnade kohaselt on enamikus linnale kuuluvatest lasteaedadest tööl eripedagoog või logopeed ja tugiõpetaja.

Villmann möönis, et lasteaedades, eeskätt väiksemates, kus täiskohaga eripedagoogi või logopeedi pole töötajate nimekirjas, käib tuge vajavate lastega tegelemas ja lasteaeda nõustamas Pärnu õppenõustamiskeskuse eripedagoog.

Villmann lisas, et kõikide lasteaedade lapsi, vanemaid ja õpetajaid nõustab ka eripedagoogilise väljaõppega sotsiaalnõustaja, kes samuti töötab Pärnu õppenõustamiskeskuses.

Pärnu linnas on lastel võimalik eripedagoogilist ja logopeedilist abi saada veel Pärnu haigla eripedagoogilt ja logopeedilt või eripedagoogilt, kes töötab ettevõtjana.