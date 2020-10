Tippsportlaste haridusstipendiumi pälvib kolm pärnumaalast

30st stipendiumi pälvinud sportlastest üle poole on korduvtaotlejad, kaheksa lõpetavad ülikooli tuleval suvel. Kokku rahuldati taotlusi summas 25 711 eurot. Toetatavaid sportlasi on seekord 22 spordialalt.

Olümpiakomitee projektijuhi Natalja Inno sõnutsi on sportlased kõrgharidust alati väärtustanud. “Tippsportlased, kes on tuntud oma sihikindluse poolest eesmärkideni pürgimisel, seadsid endale ajal, kui treeningu- ja võistlusvõimalused on piiratud ja enamik tiitlivõistlusi edasi lükatud, uued kõrged sihid hariduses,” rääkis ta.