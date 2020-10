Varesekari tuuseldas südalinna eksinud haruldast külalist

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna spetsialisti Jaak Tammekännu sõnutsi võib tegu olla linna eksinud händkakuga. “Mõni õnnetu satub linna ja varesed teevad talle siis kambaka. Tavaliselt otsivad need kakulised mõne tihedama puu ja jäävad ööd ootama,” selgitas spetsialist. Asjaolu, et selline lind südalinna satub, on Tammekännu ütlust mööda aga väga haruldane. Kakkudel on küll sügisrände tipphooaeg, sellegipoolest ei jõua nad tavaliselt linnamöllu keskele, kui, siis äärelinna.