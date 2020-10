Mõni aeg ­tagasi möödusin oosidel paiknevast lageraielangist, mis juba mitu sügist andnud rikkalikku pohlasaaki. Et mulle nende punapõsksete palukate mekk meelepärane on, haarasin esimesest ettejuhtuvast taimekimbust mõne marja. Veidi ringi vaadanud, märkasin, et võrreldes kuutagusega on pohli märkimisväärselt vähemaks jäänud. Põhjust ei maksa otsida üksnes heitlikest ilmadest ja süvenevast sügisest, vaid selsamal langil jäi mulle järjest vahele hulk rästastest marjasöödikuid.