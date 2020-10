Jüri Ratas: Eesti viis sihti

Eesti pikaajaline vaade väärib kindlasti sellist laia arutelu. Nende ­kahe aasta jooksul on toimunud üle Eesti ligemale 30 töötuba, kus peale poliitikute, ametnike ja valdkonna esindusorganisatsioonide on saanud oma arvamuse välja öelda paljud Eesti inimesed. “Eesti 2035” koostamise protsess on olnud avatum kui poliitikadokumentide puhul tava­pärane ja ma loodan, et selline koosloome kujuneb edaspidi uueks normiks. /.../

Kui me tegime “Eesti 2035” koosta­mise osana üleriigilise arvamuskorje, kus osaleti nii veebi vahendusel kui ka näiteks raamatukogudes ankeete täites, siis saime kinnitust, et Eesti inimene tahab elada riigis, mis on turvaline, vaba, looduslik, avatud ja mitmekesine, inimkeskne. Just need soovid on sõnastatud “Eesti 2035” aluspõhimõtete ja stra­teegiliste sihtidena, mida saame otsuseid tehes alati meeles pidada. Ka siis, kui meile tundub, et mõne otsuse mõju on lühiajaline, või kui ­otsustamiseks on väga vähe aega. /.../