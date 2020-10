Üks nüüdseks juba manala teele läinud kunagine riigikogu liige on öelnud kuldsed sõnad, et kui poliitikas on hääled koos, pole rohkem mõelda enam vaja. Pärnu linnavolikogu majanduskomisjoni istungil tekkis sama tunne, kui arutusel oli ­koerte ja kasside pidamise uus eeskiri ja eelnõu suunati volikogu istungile, et see vastu võtta. Olgugi et paljud kohalolijad möönsid selles küsitavusi.