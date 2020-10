On tõsiasi, et meil on meistriliigas korvpallisats suuresti tänu Mait Käbinile. Teekond tipptasemel võistkonnani algas 2000. aastal, kui karjääri lõpetanud kossuäss kolis Tallinnast suvepealinna ja lõi siia Pärnu korvpalliklubi. Spordipüramiidi alus oli laotud ja praegu näeme selle vilju: meistriliigas mängib siinne meeskond ja Eesti koondisest leiab kohalikke mehi.