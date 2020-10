Reet Sai: Seitse korda mõõda, üks kord lõika

Tundub, et poolte eesmärgid ­erinevad. Haridus- ja teadus­ministeerium viib ellu oma täiskasvanuhariduse programmi, PKHK pingutab ühe selle programmi mõõdiku täitmiseks ja ühisel jõul püütakse jätta kolmandast osalisest – õpilastest – mulje, et nad pole uuendusmeelsed.

Segaseks jääb siinkohal see, mis täpselt vajab parandamist praeguse olukorra puhul. Koostöölepe sisaldab väidet, et soovitakse parandada ja mitmekesis­tada täiskasvanuõpet piirkonnas ja luua täiskasvanud õppuritele igati sobivad ning kvaliteetsed õppimisvõimalused ja -tingimused. Tahaks, et keegi täpsustaks, kas parandamist vajab kutsehariduskeskuses või PTGs tehtav ja mida märkimisväärselt uut see liitmine kaasa toob? Meenub tuntud kirjaniku valm “Kvartett”, milles muusikud üritavad istekohti vahetades paremat tulemust saada, kuid peavad lõpuks tõdema, et see ei aita.