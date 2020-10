Kevadel keskkooli lõpetav neiu on kunstiga tegelnud nii kaua, kui mäletab. “Paber ja pliiats on mul kogu aeg ees olnud,” tunnistas Leit muiates. Suurem huvi tekkis neiul aga üheksa-aastaselt, kui kunstikooli läks. Aga see pole tema ainus hobi: Leidi kutsumus on bioloogia-zooloogia ja edasi tahaks ta õppida sootuks paleontoloogiat. Teda köidavad luud-kondid ja kivistised. “Huvitun väga sellest, missugune eri loomade luustik välja näeb ja kuidas töötab. Imetlen seda väga,” täpsustas Leit.