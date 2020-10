Priit Pedajas toob Endlasse jõulised karakterid ja kirglikud inimsuhted

Marco (Priit Loog) ja Rodol­pho (Karl-Andreas Kalmet) on ­illegaalsed immigrandid, kes väljasaatmisriskist hoolimata tulnud vabaduse maale tööd ja leiba otsima. Kui aga Eddie kauni kasu­tütre Catherine’i (Fatme Helge Leevald) ja Rodolpho vahel sütib armastus, saab üsna ruttu selgeks, et vabaduselgi on hind.