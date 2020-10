Ei, pealkiri ei viita sellele, et ihkaksin olla mees. Soovahetuseteemalised ja homofoobsed kommentaarid võib seega kirjutamata jätta. Ma tahan hoopis jagada killukesi teekonnalt, mille on mind innustanud ette võtma mehed.

See teekond puudutab tervist ja keha ehk teemasid, mille puhul kiputakse mehi tavaliselt halva näitena esile tooma. Ikka on naised need, kelle harjumused tervislikumad, kes teevad rohkem trenni, käivad sagedamini arsti juures. Elavad kauem.