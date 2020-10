“Mõni aasta tagasi rulatasid siin ühed, mööda minnes vaatasin neid ja mõtlesin, et jumala äge, ja küsisin neilt, kas ma võiks ka proovida. Nad vaatasid mulle ülevalt alla mõttega, et mis asja proovida. Aga mul tuli välja küll ja nende üllatus oli suur,” meenutab Tipp.

Tipul on nooruspõlve rulatamise ajast alles palju fotosid-leheartikleid albumi kaante vahel. “See oli suhteliselt ajalooline algus. Väga hea, et ma hoidsin need alles, sest rula on aktuaalseks läinud ja noorte seas hästi populaarne,” selgitas ta.