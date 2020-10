Motosportlased tõid Vilaski maratonilt auhindu

„Ilm oli üpris vilu, aga õnneks võistluse ajal ei sadanud,” rääkis teist etappi järjest võidurõõmu maitsnud Nikopensius. „Valga motoklubi entusiastid eesotsas Einar Petersoniga olid endise raketibaasi alale maha märkinud huvitava raja. Kui tavaliselt tuli hooaja viimastel võistlustel sõitjaid starti vähevõitu, siis tänavu on olukord vastupidine. Meestel on suur tahtmine omavahelisi arveid klaarida ja kuna kevadel jäid koroona tõttu kõik krossid ära, on sügisel viimane aeg ennast tühjaks sõita.”