1944. aastal Taanis ehitatud kalalaev ehitati ringi 1980. aastate algul, kui rootslased võtsid aluse misjonilaevana kasutusse. Esialgu Soome, kuid 2012. aastast Eesti lipu all on purjelaeva meeskond teinud misjonitööd 25 aastat ja nagu ütleb laeva üks kipperitest pastor Risto Tamm, on laev Jumala tööriist ehk ujuv kirik, kuhu on oodatud kõik inimesed.