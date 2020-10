Pootsi veinimõisas etendub koomiline barokkooper

“Kontsertlavastuse peamine eesmärk on esile tuua virtuooslik, mitmetahuline, dramaatiline muusika. Lavastuslik pool püüab näidata tegelasi, kes algul on justkui nukud, joonistatud ja ühetasandilised, kuid kelle inimlikkus lõpuks publiku ühele või teisele poolele võidab. Kummal on õigus? Kumb võitis? Kumb tegi kummale liiga?” kirjeldab teost lavastaja ja teatrikriitik Auri Jürna.