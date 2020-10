Eliisabeti kirik alustab hingedeaega Rahmaninovi meistritööga

1915. aastal loodud teoses on kolme jumalateenistuse tekstid, mis roomakatoliku kirikus on tuntud kui “Õhtupalved”, “Hommikupalved” ja “Esimene tund”. Eesti kooride kontsertidel kuuleb sageli teose kuuendat osa “Oh Jumalasünnitaja Neitsi”. Rahmaninovi enda lemmik oli viies osa, kus ta on kasutanud vene sakraalmuusikale omast erakordselt madalat bassirühma.