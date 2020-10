Jana Ots: Miks suletakse hooldekodude uksed?

Tunneme suurt hirmu koroonaviiruse ees ja sageli peab riik tegema raskeid otsuseid ja valikuid viiruse leviku tõkestamiseks. Need on kahjulikud ettevõtetele ja koormavad psüühiliselt inimesi, sest meie isikuvabadust piiratakse: ei lubata ööklubisid külastada, pidusid pidada või seatakse kahtluse alla Rally Estonia korraldamine. Aga võtkem hetk, mõtlemaks, mida tunnevad praegu hooldekodudes meie eakad sugulased, kui taas on uksed omastele suletud ja nad on üksi. Samamoodi üksi olid nad kuude kaupa kevadise karantiini ajal. Ainult kolm kuud sai suvel piiratult ja kaitsevahendeid ­kasutades hooldekodusid külastada.