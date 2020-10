Koolivaheaeg meelitab rahva spaahotellidesse

Tervis Spaa Grupi juhatuse liikme Jaan Ratniku sõnutsi on nädala sees hotellide täitumus ligemale 30 protsenti. FOTO: Mailiis Ollino

Kui tavapäraselt võtab osa eestlasi sügisesel koolivaheajal suuna sooja päikese alla, on tänavu valik piiratud ja tuleb leppida kodumaal pakutavaga. See omakorda annab spaa­hotellidele võimaluse kasvatada rahapuhvrit, et vaheajale järgnev vaiksem aeg üle elada.