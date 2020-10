Linnaorkester jätkab hooaega särava flöödivirtuoosiga

Neostus iseloomustas kontserti märksõnadega “peened nüansid”, “ootamatu huumor” ja “kergus”. “Igaüks, kes Mozarti muusikaga oma elus jõudu katsunud, teab, millist täpsust, virtuoossust ja viimistletust see nõuab. See on raske pähkel, kuid täis nakatavat rõõmsameelsust,” arutles ta.

Flöödimängija tõdes, et teose esituse kujundamine ja karakteri väljatöötamine on veel pooleli. “Sumera loomingus tundub mulle, et flööt ja orkester on võrdse kaaluga võrreldes Mozartiga, kus flööt on selgelt solisti rollis. Vabadust on ka rohkem antud. Olen väga põnevil, kuidas see koostöös dirigendi ja orkestriga kõlama hakkab,”​ seletas Neostus.