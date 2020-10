Vambola Paavo: Turism vajab lennukamaid mõtteid

Eesti valitsuse suhtumine oma ­turismisektori päästmisse on leige, kui mitte öelda hoolimatu. Ajal, kui Saksamaa, Itaalia ja Horvaatia annavad kõik turisminduse püsimajäämiseks, vaatab Jüri Ratas tuima näoga hävingut pealt. Tegevusetus maksab hiljem valusalt kätte. Aasta pärast on valijad rääkinud ja vox populi kõlanud.

Pärnu on turismilinn, kuhu suvel tullakse lähedalt ja kaugelt. Teda võib hellitavalt kutsuda Põhjala Rivieraks. Aastatepikkused pingutused ja messidel käimised nii lähedal kui ka kaugel on kogunud tuntust, toonud linna ­raha ja loonud töökohti. Järgmiseks neljaks-viieks aastaks on vaja restarti ja saa­vutada uus hingamine. Muutunud olu­dega peab kohanema. Tuleb välja töötada uut reaalsust arvestav arengu­kava. Mõnegi eksperdi arvates peaks see olema ambitsioonikas.